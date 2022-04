米電気自動車大手テスラのイーロン・マスクCEOが、米ツイッターの取締役に就任する予定との発表があったが、一転、就任を辞退することになったようだ。米ツイッターのアグラワルCEOが4月11日、イーロン・マスク氏が同社の取締役の就任しないことを発表した。

アグラワル氏によると、同社取締役会でマスク氏の取締役就任の協議を重ねていたが、最終的にはマスク氏が自ら決断したという。

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk