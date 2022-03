スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』電撃のタイトル8作品とのコラボが発表した。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』は、電撃とNBCユニバーサル・エンターテイメントの30周年を記念して、『キノの旅』『灼眼のシャナ』『撲殺天使ドクロちゃん』『とある魔術の禁書目録』『とある科学の超電磁砲』『ブラック・ブレット』『凪のあすから』『ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った?』とのコラボを開催。『D4DJ』メンバーがコラボ衣装で登場するほか、8作品のアニメオープニング曲がゲーム内に実装される。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.