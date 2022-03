フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、「Player Plus」シリーズに新たなギターモデル「Player Plus Meteora HH」とベースモデル「Player Plus Active Meteora Bass」を追加し、フェンダー公式オンラインショップ及び全国のフェンダー公式取扱店にて販売を開始した。Player Plus Meteora HHの希望小売価格は156,750円、Player Plus Active Meteora Bassの希望小売価格は160,600円。

Player Plus Meteora HH 3-Color Sunburst

Player Plus Meteora HH Belaire Blue

Player Plus Meteora HH Cosmic Jade

Player Plus Meteora HH Silverburst

Player Plus Active Meteora Bass 3-Color Sunburst

Player Plus Active Meteora Bass Silverburst

Player Plus Active Meteora Bass Tequila Sunrise

Player Plus Active Meteora Bass Opal Spark

2018年に限定生産で登場した「Meteora(メテオラ)」シリーズはフェンダーの最新モデル。今回追加された2モデルはフェンダー製品の中でも「手に取りやすいギターの業界標準」として名高い「Player」シリーズの上位モデルとなる。ロールオフ処理されたモダン”C”ネック、12インチラジアス指板、ミディアムジャンボフレット、Player Plus "Fireball" Humbuckingピックアップを採用し、Player Plus Meteora HHでは、2点式トレモロブリッジ、Player Plus Active Meteora Bassではサスティン、チューニングの安定性、 イントネーションを向上させるHiMassブリッジを搭載。また、Player Plus Meteora HHはロッキングチューナーを、Player Plus Active Meteora Bassはパッシブ/アクティブ両モード対応の18Vアクティブプリアンプを装備している。フィンガーボードは、Player Plus Meteora HHはメープル、Player Plus Active Meteora Bassはパーフェローとなっている。

カラーは、Player Plus Meteora HHが3-Color Sunburst(3-カラー・サンバースト)、Belaire Blue(ベルエアーブルー)、Cosmic Jade(コズミックジェイド)、Silverburst(シルバーバースト)の4色、Player Plus Active Meteora Bassは3-Color Sunburst(3-カラー・サンバースト)、Silverburst(シルバーバースト)、Tequila Sunrise(テキーラサンライズ)、 Opal Spark(オパールスパーク)の4色展開。