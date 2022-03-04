NTTレゾナントは、OCN モバイル ONEの公式通販サイト「goo Simseller」において、シャオミ製のAndroidスマートフォン「Redmi Note 11」を3月10日に発売する。価格は16,620円で、各種割引を適用すると最安134円となる。
他社からOCN モバイル ONEへの乗り換え（MNP）、端末補償サービスやABEMAプレミアムへの加入といった条件を満たすことで割引が上乗せされる。購入条件ごとの価格は下記のとおり。
- 通常購入：16,634円
- ABEMAプレミアム加入：15,534円
- 端末補償サービス加入：15,534円
- 他社からの乗り換え（MNP）：2,334円
- ABEMAプレミアム＋端末補償：14,434円
- ABEMAプレミアム＋MNP：1,234円
- 端末補償＋MNP：1,234円
- ABEMAプレミアム＋端末補償＋MNP：134円
Redmi Note 11は、シャオミが3月4日に日本投入を発表した4G対応のエントリースマートフォン。Qualcomm Snapdragon 680や5,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、90Hz駆動の高速ディスプレイや約1時間でゼロから100％まで充電できる急速充電など、価格帯以上の性能・機能を備える。
なお、シャオミの直販サイトや家電量販店などでの販売価格は24,800円と発表されており、goo Simsellerの価格は割引適用前でも約8,000円安く設定されている。Redmi Note 11の主な仕様は下記のとおり。
- OS：MIUI 13（Android 11ベース）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 680
- 内蔵メモリ：4GB RAM／64GB ROM＋MicroSD
- ディスプレイ：6.43インチ AMOLED DotDisplay フルHD＋（2,400×1,080ドット、リフレッシュレート90Hz／サンプリングレート180Hz）
- 通信方式 4G LTE TDD：38／40／41、4G LTE FDD：1／2／3／4／5／7／8／12／13／17／18／19／20／26／28／66、3G WCDMA：1／2／4／5／6／8／19、2G GSM：850／900／1,800／1,900MHz
- SIM：デュアルSIM
- アウトカメラ：メイン5,000画素、超広角800万画素、マクロ200万画素、深度200万画素
- インカメラ：1,300万画素
- Bluetooth：バージョン5.0
- バッテリー容量：5,000mAh
- 防水／防塵：IP53
- 生体認証：側面指紋認証、AI顔認証
- サイズ／重さ：H159.87×W73.87×D8.09mm、179g