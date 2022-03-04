NTTレゾナントは、OCN モバイル ONEの公式通販サイト「goo Simseller」において、シャオミ製のAndroidスマートフォン「Redmi Note 11」を3月10日に発売する。価格は16,620円で、各種割引を適用すると最安134円となる。

Redmi Note 11

他社からOCN モバイル ONEへの乗り換え（MNP）、端末補償サービスやABEMAプレミアムへの加入といった条件を満たすことで割引が上乗せされる。購入条件ごとの価格は下記のとおり。

通常購入：16,634円

ABEMAプレミアム加入：15,534円

端末補償サービス加入：15,534円

他社からの乗り換え（MNP）：2,334円

ABEMAプレミアム＋端末補償：14,434円

ABEMAプレミアム＋MNP：1,234円

端末補償＋MNP：1,234円

ABEMAプレミアム＋端末補償＋MNP：134円

Redmi Note 11は、シャオミが3月4日に日本投入を発表した4G対応のエントリースマートフォン。Qualcomm Snapdragon 680や5,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、90Hz駆動の高速ディスプレイや約1時間でゼロから100％まで充電できる急速充電など、価格帯以上の性能・機能を備える。

なお、シャオミの直販サイトや家電量販店などでの販売価格は24,800円と発表されており、goo Simsellerの価格は割引適用前でも約8,000円安く設定されている。Redmi Note 11の主な仕様は下記のとおり。