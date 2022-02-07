NTTレゾナントは、OCN モバイル ONEの公式通販サイト「goo Simseller」において、Androidスマートフォン「Xiaomi 11T Pro」（8GB／256GBモデル）の販売を開始した。価格は62,370円で、各種割引を適用すると最安45,870円からとなる。
他社からOCN モバイル ONEへの乗り換え（MNP）、端末補償サービスやABEMAプレミアムへの加入といった条件を満たすことで割引が上乗せされる。購入条件ごとの価格は下記のとおり。
- 通常購入：62,370円
- ABEMAプレミアム加入：61,270円
- 端末補償サービス加入：61,270円
- 他社からの乗り換え（MNP）：48,070円
- ABEMAプレミアム＋端末補償：60,170円
- ABEMAプレミアム＋MNP：46,970円
- 端末補償＋MNP：46,970円
- ABEMAプレミアム＋端末補償＋MNP：45,870円
Xiaomi 11T Proは、Snapdragon 888を搭載するハイエンドスマートフォン。1億800万画素のカメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイを搭載する。独自規格「Xiaomiハイパーチャージ」を採用する付属の120W急速充電器を使用すれば、最短17分でフル充電できる。
goo Simsellerでは8GB／128GBモデルをすでに取り扱っており、新たに最上位モデルを追加する。主な仕様は下記のとおり。
- カラー：ムーンライトホワイト／メテオライトグレー／セレスティアルブルー
- OS：Android 11／MIUI 12.5
- CPU：Qualcomm Snapdragon 888
- 内蔵メモリ：RAM 8GB／ROM 256GB
- ディスプレイ：6.67インチ OLED フルHD＋ （2,400×1,080ドット）
- 通信方式：5G（n1／3／5／7／8／20／28／38／40／41／66／77／78）、LTE（B1／2／3／4／5／7／8／12／13／17／18／19／20／26／28／32／38／40／41／42／66）、3G（B1／2／4／5／6／8／19）、GSM（850／ 900／1,800／1,900MHz）
- SIM：nanoSIM／nanoSIM
- アウトカメラ：10,800万画素＋超広角800万画素＋500万画素
- インカメラ：1,600万画素
- Wi-Fi：IEEE 802.11a／b／g／n／ac／ax
- Bluetooth：バージョン5.2
- バッテリー容量：5,000mAh
- 防水／防塵：IPX3／IP5X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他の機能：NFC対応、Felica対応
- インタフェース：USB Type-C
- サイズ／重さ：約H164.1×W76.9×D8.8mm、約204g