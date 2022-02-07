NTTレゾナントは、OCN モバイル ONEの公式通販サイト「goo Simseller」において、Androidスマートフォン「Xiaomi 11T Pro」（8GB／256GBモデル）の販売を開始した。価格は62,370円で、各種割引を適用すると最安45,870円からとなる。

Xiaomi 11T Pro

他社からOCN モバイル ONEへの乗り換え（MNP）、端末補償サービスやABEMAプレミアムへの加入といった条件を満たすことで割引が上乗せされる。購入条件ごとの価格は下記のとおり。

通常購入：62,370円

ABEMAプレミアム加入：61,270円

端末補償サービス加入：61,270円

他社からの乗り換え（MNP）：48,070円

ABEMAプレミアム＋端末補償：60,170円

ABEMAプレミアム＋MNP：46,970円

端末補償＋MNP：46,970円

ABEMAプレミアム＋端末補償＋MNP：45,870円

Xiaomi 11T Proは、Snapdragon 888を搭載するハイエンドスマートフォン。1億800万画素のカメラや120Hz駆動の有機ELディスプレイを搭載する。独自規格「Xiaomiハイパーチャージ」を採用する付属の120W急速充電器を使用すれば、最短17分でフル充電できる。

goo Simsellerでは8GB／128GBモデルをすでに取り扱っており、新たに最上位モデルを追加する。主な仕様は下記のとおり。