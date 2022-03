ブシロードとCygamesは『Shadowverse』の新作カードゲーム『Shadowverse EVOLVE(シャドウバース エボルヴ)』の発表会を開催。トレーディングカードゲーム(TCG)分野における今後の展開を発表した。登壇者はCygamesの木村唯人氏、ブシロードの木谷高明氏・河津博志氏。また、ゲストとして霜降り明星のせいやと粗品、アリサ役の優木かな、ゲームキャスターの友田一貴も出演。MCはバロン山﨑が務めた。

『Shadowverse』は「フォロワー」「スペル」「アミュレット」という3種類のカードで 40 枚のデッキを編成して戦い、相手リーダーキャラクターの体力を0にしたら勝利となる、スマートフォンで遊べる対戦型オンラインTCG。2022年現在、日本語を含む9言語版がリリースされており、累計ダウンロード数は2,500万を突破している。

『Shadowverse EVOLVE』(以下、『EVOLVE』)はCygamesとブシロードによる『Shadowverse』のリアルカードゲーム。企画・開発は引き続きCygamesが担当し、製造・販売・運営をブシロードが担当、 2社の共同事業にて2022年4月より商品展開を予定している。

発表会では、『EVOLVE』ならではの要素について説明。まず、クラスについては全部で 7 つとなり、「エルフ」「ロイヤル」「ウィッチ」「ドラゴン」「ビショップ」「ニュートラル」、そして、「ネクロマンサー」と「ヴァンパイア」を統合し「ナイトメア」がオリジナルクラスとして登場する。『Shadowverse』で存在していた「ネメシス」は、「共鳴」の能力がリアルカードゲーム向きではないということで、『EVOLVE』ではクラスとして登場しない。元々「ネメシス」だったカードは別のクラスで登場する予定とのこと。

また、「エボルヴ」と「クイック」という新システムを導入することも発表。「エボルヴ」は、コストを支払うことで、特定のフォロワーをエボルヴデッキから進化(エボルヴ)させることが可能なシステム。エボルヴフォロワーは、バトルを優位に進められる強力なカードだ。一方の「クイック」は相手のターン中に特定のタイミングでコストを支払えば自身がプレイできるようになるというもの。新たな駆け引きの要素となる。

なお、『EVOLVE』がより便利に遊べるリアルカードゲーム用アプリも開発予定。本アプリは、お互いの体力やPPの管理など、ゲームを便利に遊べるアプリとなる。また、声を出さずに相手とコミュニケーションできるエモート機能を実装予定。本アプリ用に新規ボイスも収録されている。

ゲーム性について紹介した後は、『EVOLVE』の商品情報を説明。まずは「エルフ」「ロイヤル」「ウィッチ」「ドラゴン」「ナイトメア」「ビショップ」クラスのスタートデッキ6 種が、2022年4月28日に発売となる。本商品は40枚のデッキ、10枚のエボルヴデッキ、そしてリーダーカード1枚で構成されており、購入すればすぐにでもバトルを楽しめる商品となる。

また、『Shadowverse』のクラシックカードパックやベーシックカードなど、初期のカードを中心に収録したブースターパック第1弾「創世の夜明け」も4月 28日に発売。本ブースターパックには、『Shadowverse』に登場していないイラストのカードも収録予定だという。

さらに、全国のブシロード公認店でβテスト体験会の実施、全国初心者講習会、『EVOLVE』公認ショップ大会の開催も発表。加えて、『EVOLVE』公式アカウントをフォローしてキャンペーンツイートをリツイートすると、エリカ役・石上静香、イザベル役・佐倉薫、アリサ役・優木かなのサイン色紙が抽選で各5名に当たるキャンペーンも実施される。詳細は公式サイトをチェック。

最後に登壇者それぞれが挨拶。霜降り明星の粗品は「社会現象になるアナログカードゲームが爆誕した瞬間に立ち会えて光栄です。楽しみにしております」、続くせいやは自身も子供時代にカードゲームをよくプレイしていたことに触れつつ、「子供のときにアナログのカードゲームやっていた方ができる機会です。友田さん一緒にやりましょう」と、それぞれが期待感を露わにする。

また優木は「スタッフさん、キャストさんからアナログカードゲームになったら嬉しいと聞いていたので、こういう制作発表ができて嬉しい、そしておめでとうございます」と感謝を言葉にし、友田は「子供のころからカードゲームに関わって生きてきたので、本当に嬉しい。早く霜降り明星さんや優木さんと対戦したい。いつかは大会の実況もやってみたいです!」と意気込んだ。

ゲスト降壇後に登場した木村氏は「絶対に面白くなりますので、リアルカードゲーム触ったことない方もぜひ一度プレイしていただけると嬉しい」とシンプルに力強くコメント。木谷氏も「TCG業界を大きく変えるようなカードゲームになったらいいなと思っています。ブシロード社員も全国を駆けずり回って、広めるために頑張っていきます」と表明した。

