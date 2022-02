ブシロードカードゲームの大型イベント「ブシロードカードゲーム祭2022」に『Shadowverse EVOLVE』が出展することが発表された。

本イベントは、カードゲームの大会だけではなく、ステージ、物販、展示やティーチングなどを行うイベント。4月29日から30日まで東京ビッグサイト 西3・4ホールにて開催される。

(C) Cygames, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.