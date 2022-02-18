ユニットコムは2月18日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」から、ゲーミングブランド「ZETA DIVISION」とのコラボPCとして、新モデル「LEVEL∞ R-Class」を発売した。構成を選択して注文できるBTOに対応しており、価格は222,880円から。

ZETA DIVISIONコラボPCに「LEVEL∞ R-Class」追加

LEVEL∞ R-Classは、新しいケースの採用で大きくデザイン性を高めたゲーミングデスクトップPC。フロントパネルはつや消しの黒で、洗練された直線的なデザインを採用。オプションにはスリムな光学ドライブも選択でき、フルカラーLEDによるイルミネーションに対応した「RGB Build」モデルも用意する。構成の主な仕様は以下の通り。

LEVEL-R769-127-RBX-ZETA DIVISION [Windows 11 Home]

LEVEL-R769-127-RBX-ZETA DIVISION [Windows 11 Home] ※ディスプレイはオプション

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-12700

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

光学ドライブ：なし

グラフィックス：GeForce RTX 3060 12GB GDDR6

価格：222,880円から

LEVEL-R7X5-LCR59X-VAX-ZETA DIVISION [RGB Build]

LEVEL-R7X5-LCR59X-VAX-ZETA DIVISION [RGB Build]