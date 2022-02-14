デル・テクノロジーズは2月14日、同社のゲーミングブランド「Alienware」のバックパックとノートPCスリーブ計6製品を発売した。価格は4,730円からで、具体的なラインナップは下記の通り。

  • Alienware Horizonトラベル用バックパック：17,710円
  • Alienware Horizonユーティリティー バックパック：11,770円
  • Alienware Horizon通勤用バックパック：9,460円
  • Alienware Horizonスリム バックパック：7,040円
  • Alienware Horizon 17インチ ノートパソコン スリーブ：4,730円
  • Alienware Horizon 15インチ ノートパソコン スリーブ：4,730円

  • Alienware Horizonトラベル用バックパック

  • Alienware Horizonユーティリティー バックパック

ノートPCや周辺機器、日用品などを整理して収納できるポケットを備えたバックパック/スリーブ。「Alienware Horizonトラベル用バックパック」は、ノートPCの収納部分が180度開き、PCを出し入れしやすいため、空港の手荷物検査をスムーズに通過しやすいとしている。

  • Alienware Horizon通勤用バックパック

  • Alienware Horizonスリム バックパック

「Alienware Horizon 通勤用バックパック」と「Alienware スリム バックパック」は、耐衝撃性や耐候性に優れたバックパック。全ての内ポケットにデュアルメッシュとファスナーを採用し、周辺機器や日用品などをPC内で飛び出させることなく収納できる。また、上部には移動時に便利な取っ手を備える。

バックパック4製品の内部ポケットには、傷防止用のナイレックス生地を採用。「Alienware スリム バックパック」以外の3製品は、財布やパスポートなどの小物を収納できる上部ポケットに、電子情報を保護するRFIDセーフ設計（スキミング防止）を採用した。

  • Alienware Horizon 17インチ ノートパソコン スリーブ

  • Alienware Horizon 15インチ ノートパソコン スリーブ

「Alienware Horizon 17 インチ ノートパソコン スリーブ」と「Alienware Horizon 15 インチ ノートパソコン スリーブ」は、デルの17インチ/15インチノートPCを持ち運ぶのに適したスリーブケース。こちらも衝撃から内部を守る設計を採用するほか、ファスナーのスライダーにAlienwareのカスタムチューブが付属し、ハンドルをつかみやすくしている。

各製品のサイズ、重さ、対応ノートPCのサイズは以下の通り。

名称 サイズ 重さ 対応ノートPCのサイズ
Alienware Horizonトラベル用バックパック W33.5×D21×H50cm 1.53kg 最大17インチ / 最大43.2cm
Alienware Horizonユーティリティー バックパック W32×D15×H48cm 840g 最大17インチ / 最大43.2cm
Alienware Horizon通勤用バックパック W32×D17×H47.5cm 970g 最大17インチ / 最大43.2cm
Alienware Horizonスリム バックパック W32×D15×H48cm 840g 最大17インチ / 最大43.2cm
Alienware Horizon 17インチ ノートパソコン スリーブ W31×D3.5×H42cm 330g 17インチ用
Alienware Horizon 15インチ ノートパソコン スリーブ W28.7×D3.5×H37.5cm 280g 15インチ用