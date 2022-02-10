ガーミンジャパンは2月10日、アウトドア向けGPSウォッチ「Instinct 2」（インスティンクト ツー）シリーズを発表した。一部カラーを除き、2月11日に発売する。価格はモデルにより異なり、49,500円～68,200円の価格帯で販売される。

Instinct 2シリーズ。本格的にアウトドアを楽しむユーザーを想定したモデルだ

「Instinct」シリーズは、アメリカ国防総省が定める標準規格「MIL-STD-810G」の耐熱、耐衝撃、耐水項目をクリアした頑丈スマートウォッチ。特にアウトドアでの利用を想定し、モデルにより高度なナビゲーション機能やソーラー充電機能などを搭載している。

今回発売する「Instinct 2」シリーズは、従来の「Instinct」シリーズからディスプレイの解像度が約89％拡大し、176×176ドットと見やすくなった。また、ソーラーバッテリーを搭載したInstinct 2 Dual Powerモデルは新開発パネルの採用などで充電効率が向上し、「スマートウォッチモード」では充電不要（無制限バッテリー）で使えるという。

Instinct 2およびInstinct 2Sのバッテリー駆動時間

また、睡眠の質を数値化する「睡眠スコア」や呼吸計測、血中酸素トラッキングを新搭載し、女性向けの生理周期、妊娠トラッキング機能も追加。週間運動量やフィットネス年齢の計測機能も新バージョンのものを採用した。

アクティビティ機能では、内蔵アクティビティを大幅に増加。従来のランニングやサイクリング、筋力トレーニングなどに加え、ゴルフ、屋内クライミング、ウィンドサーフィン、HIIT（高強度インターバルトレーニング）などを追加し、30種類以上に対応する。

アクティビティでどの筋肉を使ったかをビジュアルで表示する機能や、アウトドアの突発的な事故に遭った際などに、登録した連絡先へ現在地を送信する事故・転倒検出機能も加わった。

このほか、デイリーユースの機能として、Suica対応のタッチ決済機能が追加された。Instinct 2 Dual Powerモデルでは非接触決済Garmin Payも搭載する。

ラインナップは、45mmサイズの「Instinct 2」に加え、小ぶりで女性にも使いやすい40mmサイズの「Instinct 2S」を新たにラインナップ。ベースモデルのほか、タイドグラフ（潮汐表）を搭載するSurf Editionや、通信機能を切るステルスモードといったミリタリー機能を搭載するTactical Editionなど、機能やカラーの違いで全15モデルを用意する。

左から、[Surf Edition]サーフィン、タイドグラフ、[Tactical Edition]ステルスモード、ナイトビジョン 通知機能

Instinct 2の本体サイズはW45×H45×D14.2mm、重さは52g。ディスプレイサイズは23mm（0.9インチ、176×176ピクセル）。

Instinct 2Sの本体サイズはW40×H40×D13.3mm、重さは42g。ディスプレイサイズは20mm（0.79インチ、156×156ピクセル）。

レンズ素材はDual PowerモデルがCorning Gorilla Glass DX、これ以外は化学強化ガラス。ラインナップの詳細と価格は以下の通り。

Instinct 2 シリーズ

Instinct 2

Instinct 2（インスティンクト ツー）

カラー：Graphite（グラファイト）

価格：49,500円

Instinct 2 Surf Edition（インスティンクト ツー サーフ エディション）

カラー：Mavericks（マーベリクス）

価格：55,000円

Instinct 2 Camo Edition（インスティンクト ツー カモ エディション）

カラー：Graphite Camo（グラファイト カモ）

価格：55,000円

Instinct 2 Dual Power シリーズ

Instinct 2 Dual Power

Instinct 2 Dual Power Tactical Edition / Surf Edition

Instinct 2 Dual Power（インスティンクト ツー デュアル パワー）

カラー：Graphite（グラファイト）、Mist Gray（ミストグレイ）、Tidal Blue（タイダルブルー）

価格：62,700円

Instinct 2 Dual Power Tactical Edition (インスティンクト ツー デュアル パワー タクティカル エディション)

カラー：Black（ブラック）、Coyote Tan（コヨーテタン）

価格：68,200円

※Coyote Tanのみ2月下旬に発売予定

Instinct 2 Dual Power Surf Edition（インスティンクト ツー デュアル パワー サーフ エディション）

カラー：Bells Beach（ベルズビーチ）

価格：68,200円

Instinct 2S シリーズ

Instinct 2S

Instinct 2S（インスティンクト ツーエス)

カラー：Graphite（グラファイト）、Poppy（ポピー）

価格：49,500円

Instinct 2S Camo Edition（インスティンクト ツーエス カモ エディション）

カラー：Mist Camo（ミスト カモ）

価格：55,000円

Instinct 2S Dual Power シリーズ

Instinct 2S Dual Power シリーズ