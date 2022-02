米Appleは2月8日(現地時間)、販売者側がiPhoneのみでApple Payや非接触型クレジットカード/デビットカードによる支払いを受け取れる「Tap to Pay on iPhone」を発表した。American Express、Discover、Mastercard、Visaなど主要な決済ネットワークに対応。2022年後半に米国で決済に利用できるようになる。

Tap to Pay on iPhoneでは、小売店や飲食店などが決済端末やiPhone用のアクセサリを用いることなく、iPhone(iPhone XS以降)を使って非接触型決済を顧客に提供できる。会計の際に、支払い側がApple Payや他のデジタルウォレットを使用できるスマートフォンまたは非接触型クレジットカード/デビットカードを販売者側のiPhoneに近づけると、NFC(近距離無線通信)を通じて支払いが完了する。決済データはApple Payと同じ仕組みで保護され、セキュアエレメントを使って暗号化して処理されるため、支払いの内容をAppleも把握することはできない。安全にコンタクトレスのニーズに応え、場所を問わず簡単に決済を受け入れられるメリットをビジネスにもたらす。

Appleによると、米国ではすでに小売店の90%以上がApple Payによる支払いに対応しており、小規模な店から大規模な小売店や企業まで幅広いビジネスがTap to Pay on iPhoneを提供できる。今年後半にTap to Pay on iPhoneが登場したら、Appleも米国のApple Storeに導入する。

Tap to Pay on iPhoneは決済プラットフォームやアプリ開発者がiOSアプリに統合し、決済オプションとしてビジネス顧客に提供する。AppleはiOSのベータ版から導入のサポートを開始し、今春にStripeが最初の決済プラットフォームとして導入し、Shopifyの「Point of Sale」アプリなど顧客に提供する予定。今年後半には他の決済プラットフォームにも導入される。