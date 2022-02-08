サンワサプライは2月8日、USB 3.2 Gen1に対応したセルフパワーUSBハブとして、「USB-3H706BK」（7ポート）と「USB-3H1006BK」（10ポート）を発売した。価格は「USB-3H706BK」が13,750円、「USB-3H1006BK」が16,500円。
USB-3H706BK（7ポートモデル）
「USB-3H706BK」は、USB 3.2 Gen1に対応した7ポートセルフパワーUSBハブ。USB 3.2 Gen1 AコネクタでPCなどに接続できる。USB-Aポートを7ポート搭載し、そのうち2ポートはスマホやタブレットなどの充電に対応する（最大1.5A、全ポート合計最大7.2Aまで）。
PCとの接続コネクタは、PC側がUSB-A、本体側がUSB-Bコネクタ。電源はセルフパワーで、供給電流は900mA最大（1ポートあたり）。
本体サイズは約W145×D63×H26mm、重さ約115g、ケーブル長は約1m。付属品は、ACアダプタ（DC12V 3.0A 約1.5m）、電源ケーブル（約1.7m）、USBケーブル。
対応OSはWindows 11/10/8.1/8/7、macOS（Monterey）12、macOS（Big Sur） 11、macOS 10.12～10.15、Chrome OS。
USB-3H1006BK（10ポートモデル）
「USB-3H1006BK」は、USB 3.2 Gen1に対応した10ポートセルフパワーUSBハブ。USB-Aポートを10ポート搭載し、そのうち3ポートはスマホやタブレットなどの充電に対応する（最大1.5A、全ポート合計最大13Aまで）。
PCとの接続コネクタは、PC側がUSB-A、本体側がUSB-Bコネクタ。電源はセルフパワーで、供給電流は900mA最大（1ポートあたり）。
本体サイズは約W145×D75×H27mm、重さ約148g、ケーブル長は約1m。付属品は、ACアダプタ（DC20V 3.25A ケーブル長約1.5m）、電源ケーブル（約1.7m）、USBケーブル（一端がUSB-Aコネクタ、もう一端がUSB-Bコネクタ）。
対応OSはWindows 11/10/8.1/8/7、macOS（Monterey）12、macOS（Big Sur） 11、macOS 10.12～10.15、Chrome OS。