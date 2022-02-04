|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? この記事を読んでおけば、2022年2月に実施中のキャンペーンが丸わかり。新情報があれば追加・更新します。
PayPayの2022年2月度キャンペーン情報
PayPayは大型キャンペーン「超PayPay祭」を開催中。抽選で購入金額が全額戻ってくる「超ペイペイジャンボ」が目玉です。また、コカ・コーラやエリエールティシューなどの指定商品を対象店舗で買うと30％還元を受けられます。
地域限定のキャンペーンも多数開催されており、30％と大きな還元を打ち出す自治体も。au PAYやd払いと比べても開催中の地域は格段に多いので、お住まいの地域でも開催されていないかぜひチェックしてみてください。
2月4日現在、PayPayで実施中のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆☆
|日本全国全額チャンス！超ペイペイジャンボ
|2/1～3/31
|抽選で1等100％還元、2等5％還元、3等0.5％還元
|☆☆
|PayPayお買い得市
|2/1～2/28
|対象商品を買うと最大30％還元
|☆☆
|スーパーPayPayクーポン
|2/1～2/28
|ソフトバンクユーザー限定、カインズや餃子の王将などで最大50％還元
|☆
|PayPayあと払い・PayPayカード決済で最大2.5％戻ってくるキャンペーン
|2/1～3/31
|支払方法を「PayPayあと払い」にすると最大2.5％還元
|☆
|超PayPay祭！同時開催Twitterキャンペーン
|2/1～2/13
|ツイートでPayPayボーナス10,000円相当×10名。14～28日にも投稿内容を変えて開催
|☆☆☆
|地域限定／山梨県中央市・市川三郷町
|2/1～3/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000円／回、20,000円／合計
|☆☆☆
|地域限定／石川県能登町
|1/5～2/28
|対象店舗で最大30％還元。上限1,500円／回、10,000円／合計
|☆☆☆
|地域限定／栃木県さくら市
|12/1～2/28
|対象店舗で最大30％還元。上限1,000円／回、10,000円／合計
|☆☆☆
|地域限定／東京都東大和市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000円／回、6,000円／合計
|☆☆☆
|地域限定／群馬県玉村町
|2/1～2/21
|対象店舗で最大25％還元。上限1,000円／回、5,000円／合計
|☆☆☆
|地域限定／岡山県高梁市
|2/1～2/15
|対象店舗で最大25％還元。上限1,000円／回、5,000円／合計
|☆☆
|地域限定／群馬県富岡市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、5,000円／合計
|☆☆
|地域限定／群馬県太田市
|2/1～2/20
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、4,000円／合計
|☆☆
|地域限定／埼玉県本庄市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、5,000円／合計
|☆☆
|地域限定／埼玉県蕨市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000円／回、10,000円／期間
|☆☆
|地域限定／長野県長野市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、5,000円／期間
|☆☆
|地域限定／長野県白馬村
|1/5～2/15
|対象店舗で最大15％還元。上限2,000円／回、10,000円／期間
|☆☆
|地域限定／岐阜県各務原市
|1/7～2/6
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000円／回、10,000円／期間
|☆☆
|地域限定／愛知県蒲郡市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、5,000円／期間
|☆☆
|地域限定／愛知県東海市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、5,000円／期間
|☆☆
|地域限定／三重県松阪市
|1/15～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、6,000円／期間
|☆☆
|地域限定／大阪府東大阪市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000円／回、5,000円／期間
|☆☆
|地域限定／兵庫県神戸市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000円／回、2,000円／期間
|☆☆
|地域限定／兵庫県西宮市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限5,000円／回、5,000円／期間
|☆☆
|地域限定／兵庫県川西市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、10,000円／期間
|☆☆
|地域限定／兵庫県加西市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限5,000円／回、10,000円／期間
|☆☆
|地域限定／広島県世羅町
|2/1～3/4
|対象店舗で最大20％還元。上限500円／回、10,000円／期間
|☆☆
|地域限定／山口県周南市
|1/5～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、5,000円／期間
|☆☆
|地域限定／福岡県筑紫野市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、5,000円／期間
|☆☆
|地域限定／福岡県宗像市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、10,000円／期間
|☆☆
|地域限定／福岡県宇美町
|1/5～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、10,000円／期間
|☆☆
|地域限定／長崎県壱岐市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000円／回、10,000円／期間
|☆☆
|地域限定／熊本県甲佐町
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、5,000円／期間
|☆☆
|地域限定／大分県津久見市
|2/1～2/28
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、5,000円／期間