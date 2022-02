ソニーは2月2日、ウォークマンの製品情報ページに、「Signature Series Walk to the next level of sound」と書かれたティザーページを掲載した。「February 09, 2022 10:00 JST」と日時も表示されており、2月9日10時にオーディオ関連の新情報が発表されるようだ。

ソニーのWebサイトに「Signature Series Walk to the next level of sound」と書かれたティザー告知が登場

ティザーページにそれ以上の情報はないが、ソニーのSignature Seriesといえば音質最優先のオーディオ製品をそろえており、これまでに高級ウォークマン「NW-WM1Z/WM1A」や、超弩級プレーヤー「DMP-Z1」、卓上パワードスピーカー「SA-Z1」などを展開。また、ティザーのURLがウォークマンの製品ページ直下にあることから、2019年発売の「NW-A100」、「NW-ZX500」以来、久しぶりのウォークマン新製品の登場も予想できる。当日明かされる新情報に注目だ。