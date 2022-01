台湾MSIは1月5日(現地時間)、CES 2022にあわせてオンライン発表会「MSI-VERSE」を開催し、その中で新パーツを採用して刷新したゲーミングノートPCや、『新世紀エヴァンゲリオン』とコラボしたPCパーツなどを発表した。

Stealth GS77は、高性能パーツを搭載して極めて高い性能を実現しつつ、薄くてコンパクトなボディに収めた点が特徴のゲーミングノートPC。第12世代Intel Core i9プロセッサやNVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptopなど最新パーツを採用し、液体金属グリスを用いて冷却性も向上。ディスプレイは17.3型で、フルHD 360Hz / WQHD 240Hz / 4K 120Hzから選択できる。

MSI製ゲーミングノートPCのうち、最上位機種「Raider」シリーズも新パーツで刷新。MSIが独自に開発したという「MSI OverBoost Technology」機能を搭載し、CPUと GPUの両方の大きな負荷がかかるシチュエーションでも、最適な性能を引き出せるという。

手に取りやすいゲーミングノートPCの主力モデルとして「Crosshair 15」が発表され、UbisoftのFPS最新作「Rainbow Six Extraction」とのコラボモデルが発表された。象徴的な黄色を本体にあしらったほか、天板にはロゴを配置。冷却機構「Cooler Boost 5」を搭載し、140WクラスのGPUの搭載にも対応して性能を引き上げている。

エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたeスポーツブランド「EVANGELION e:PROJECT」と、MSIがコラボ。初号機をフィーチャーしたマザーボードや簡易水冷クーラー、電源ユニット、PCケースを展開する。

ゲーミングキーボードの新製品として、独自開発のメカニカルスイッチ「MSI Sonic」が登場。快適性と実用性を重視しつつ、鮮やかなライティングによる美しさも実現。パームレストが付属する。

さらに、MSI初となる配信用マイク「IMMERSE GV60 STREAMING MIC」も発表した。指向性を用途に応じて変更できるノブや、音声入力のボリュームを変更するつまみ、ミュートボタンを搭載。3.5mmオーディオ出力を備えており、本体素材にアルミ合金を採用する。

