ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」と「グッドウィル」は、全国の店舗にて「超・新春初売り」を開催する。期間は2022年1月1日～同年1月11日。以下に概要を紹介するが、詳細はパソコン工房Webサイトの情報を参照のこと。

初売り限定「初夢福袋」

「超・新春初売り」では、毎年好評の「初売り限定 初夢福袋」を用意。プロゲーミングチームとのコラボレーションPC組立キット福袋、ゲーミングデバイス福袋、無線LANセット福袋など、9種類の福袋を販売する。各組立キット福袋には、パソコン工房店舗で使える組立サービス半額クーポンも付属。福袋の概要は以下の通り。

（1）Intel 10点セット 組立キット福袋：219,800円

「ZETA DIVISION」が推奨する、第12世代intel Core i7とNVIDIA GeForce RTX 3060 Tiを採用するゲーミングPC組立キット。全店合計150セット限定。

（2）AMD 9点セット 組立キット福袋：114,800円

「父ノ背中」とのコラボ ゲーミングPC組み立てキット。第4世代 AMD Ryzen 5とGeForce GTX 1660 Tiを採用するコスパ重視のミドルクラス構成。全店合計200セット限定。

（3）ロジクールゲーミングデバイス「松」セット福袋：29,980円

ロジクール製のマウス、キーボード、ヘッドセットのPROシリーズデバイス3点セット。全店合計300セット。

（4）ロジクールゲーミングデバイス「竹」セット福袋：14,980円

ロジクール製のマウス、キーボード、ヘッドセットの定番ゲーミングデバイス3点セット。全店合計300セット。

（5）Razerゲーミングデバイス「松」セット福袋：31,980円

Razer製のマウス、キーボード、ヘッドセット、マウスパッドのデバイス4点セット。全店合計200セット。

（6）Razerゲーミングデバイス「竹」セット福袋：21,980円

Razer製のマウス、キーボード、ヘッドセットのゲーミングデバイス3点スターターセット。全店合計300セット。

（7）HyperXゲーミングデバイス「松」セット福袋：15,000円

HyperX製のマウス、マウスパッド、キーボード、ヘッドセットのデバイス4点セット。全店合計250セット。

（8）HyperXゲーミングデバイス「竹」セット福袋：11,000円

HyperX製のゲーミングマイク、ヘッドセットのデバイス2点セット。全店合計150セット。

（9）TP-Link無線LANセット福袋：5,500円

IEEE802.11ac対応無線LANルータと、中継器＆無線子機の3点セット。全店合計150セット。

初売り恒例「お年玉パソコン」

「お年玉パソコン」として、iiyama PCゲーミングシリーズ「LEVEL∞」の特別モデルや、ビジネスに適した薄型ノートPC、高コスパのエントリーモデルなどを用意。新春特価で販売する。PCパーツや周辺機器もお買い得。

人気ストリーマー、プロゲーマーが組み立てたサイン入り高性能PCをプレゼント

人気ストリーマーやプロゲーマーのサイン入り高性能PCを、抽選で各1名ずつの合計2名にプレゼント。応募方法は、パソコン工房Web会員、もしくはLINEお友だち登録を行い、パソコン工房公式Twitterアカウントのキャンペーンツイートをハッシュタグ「#パソコン工房初売り2022」を付けて引用リツイートする。応募締切は1月11日23時59分まで。

プレゼントPCは、Gaming Organization「ZETA DIVISION」所属の人気ストリーマーStylishNoobが組み立てた、サイン入りオリジナルPC（Intel構成）。プロマルチゲーミングチーム「父ノ背中」所属の人気プロゲーマー ダステルボックス選手、BEESUN選手が組み立てた、サイン入りオリジナルPC（AMDモデル）。

L2022豪華コラボカレンダーをプレゼント

期間中にLEVEL∞のゲーミングPCを購入し、対象のカレンダーキャンペーンツイートをハッシュタグ「#パソコン工房初売り2022」を付けて引用リツイートすると、「2022豪華コラボカレンダー」が抽選で100名に当たる。

期間限定のLINEクーポンとアンケートに答えてクーポンゲット

パソコン工房各店のLINE会員を対象に、LINEクーポンを配布。LINE友だち登録すると商品購入に使えるクーポンを受け取れる。

また、パソコン工房店舗で商品を購入し、レシートに記載されているエントリーコードをLINE画面に入力して参加するアンケートに答えた人に、「500円分の値引きクーポン」を進呈。500円分の値引きクーポンの使用期間は2022年1月12日から1月23日まで。