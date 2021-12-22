ユニットコムは12月21日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、MMORPG『ELYON』推奨ゲーミングPCを発売した。構成を変更して注文できるBTOに対応しており、価格は173,980円から。
『ELYON』はPmangが提供するMMORPGゲーム。推奨環境にはGeForce GTX 970以降、Radeon RX 580以降が要求されており、今回発表された推奨PCでは最新グラフィックスを搭載して快適なゲームプレイを行える。構成の主な仕様は以下の通り。
LEVEL-R9X6-LCR58X-DUX-ELYON [Windows 10 Home]
- OS：Windows 10 Home 64ビット [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600X
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- グラフィックス：AMD Radeon RX 6600 XT 8GB GDDR6
- 電源ユニット：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：173,980円
LEVEL-15FX151-i7-PASX-ELYON [Windows 10 Home]
- OS：Windows 10 Home 64ビット [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-11800H
- メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- 光学ドライブ：なし
- グラフィックス：GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6
- ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：156,880円