ユニットコムは12月21日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、MMORPG『ELYON』推奨ゲーミングPCを発売した。構成を変更して注文できるBTOに対応しており、価格は173,980円から。

『ELYON』はPmangが提供するMMORPGゲーム。推奨環境にはGeForce GTX 970以降、Radeon RX 580以降が要求されており、今回発表された推奨PCでは最新グラフィックスを搭載して快適なゲームプレイを行える。構成の主な仕様は以下の通り。

LEVEL-R9X6-LCR58X-DUX-ELYON [Windows 10 Home]

LEVEL-R9X6-LCR58X-DUX-ELYON [Windows 10 Home] ※ディスプレイはオプション

OS：Windows 10 Home 64ビット [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600X

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

グラフィックス：AMD Radeon RX 6600 XT 8GB GDDR6

電源ユニット：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格：173,980円

LEVEL-15FX151-i7-PASX-ELYON [Windows 10 Home]

LEVEL-15FX151-i7-PASX-ELYON [Windows 10 Home]