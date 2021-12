スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「4.5周年記念キャンペーン第2弾」が開催されている。

『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』では、2022年1月11日13:59まで、「4.5周年記念ログインボーナス第2弾」を実施。ログインボーナスでは、記念メモリアカード「祝・4.5周年」や、限定プレイヤーアイコンなどが獲得できる。

(C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.