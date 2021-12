オンラインカプセルトイ販売サービス「BUSHIROAD CREATIVE ONLINE CAPSULE TOY」に『D4DJ Groovy Mix』新商品が登場する。

「BUSHIROAD CREATIVE ONLINE CAPSULE TOY」は、オンライン上で楽しめるカプセルトイ販売サービス。第2弾として今回は『D4DJ Groovy Mix』より「ディグランク称号アクリルバッジ vol.1(全24種)」「ディグランク称号アクリルバッジ vol.2(全24種)」が登場する。

