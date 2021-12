スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「4.5周年記念キャンペーン」が実施されている。

12月19日に実施された『戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版 UNLIMITED XMAS2021』のプレゼントとして、「歌唱石450個」の配布や★5シンフォギアカード「暁切歌【宵火・喪ミ埜ki】」が獲得できるログインボーナスなどを実施中。配布期間は1月2日まで。

さらに、期間限定のログインボーナスで、★5シンフォギアカード「暁切歌【宵火・喪ミ埜ki】」が獲得でき、同カードが最大5枚獲得できる記念ミッションを実施中。開催期間は12月25日まで。

そして、12月26日に4.5周年を迎える本作は「4.5周年記念キャンペーン」を開催する。★5カード確定の「4.5周年記念無料ガチャ」が開催中。続けて、各期間中1回のみ、無料で「11回ガチャ」を引くことができる。

そのほか、「歌唱石」が最大200個や「★3スキル確定チケット」など、豪華報酬が当たる「4.5周年記念歌唱石ブレイカー」が開催中。「4.5周年記念プレイヤーアイコン」や、「4.5周年記念歌唱石ブレイカー」をプレイするために必要な「4.5周年記念バッジ」などが獲得できるミッションも実施されている。

