新日本プロレスリング公式アプリ『新日コレクション』にて現実連動型参加コンテンツ『新日プレディクション β版』がリリースされた。

『新日プレディクション β版』は、カードコレクションアプリ『新日コレクション』にて集めたカードをユーザーの持ち札として、大会毎に、勝つ選手を予想し、シリーズを通しての成績をファン同士で競うコンテンツとなっている。

