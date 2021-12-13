GIGABYTEは、Alder Lakeこと第12世代Intel Coreプロセッサの搭載に対応するマザーボードの新製品として、E-ATXサイズの最上位モデル「Z690 AORUS XTREME」とスタンダードな「Z690 UD AX」の2製品を発表した。いずれも12月17日から発売を予定しており、メーカー希望小売価格はE-ATXモデルが127,000円、UDシリーズのスタンダードモデルが35,000円。
両製品ともにLGA 1700ソケットを搭載し、第12世代Intel Coreプロセッサに対応するZ690マザーボード。E-ATXフォームファクタのZ690 AORUS XTREMEは極めて充実した構成が特徴で、20+1+2フェーズの強力な電源回路やDRAMカバーを搭載。Z690 UD AXは高耐久なUltra Durableシリーズに属しており、ゲーミングからクリエイティブまでさまざまな用途に向くという。主な仕様は以下の通り。
Z690 AORUS XTREME
- フォームファクタ：E-ATX Form Factor：30.5cm×28.5cm
- 電源回路：20+1+2フェーズ
- 拡張スロット：3
- オーディオ：ESS ES9280AC DAC chip+2 ESS ES9080 chips
- ネットワーク：Marvell AQtion AQC113C 10GbE LAN + Intel 2.5GbE LAN chip
- 機能と特徴：リア Thunderbolt 4 用2連 Type-C、フロントパネル用 USB 3.2 Gen.2x2 Type-C ヘッダピン、Ultra Durable PCIe & メモリアーマー、AQtion AQC113C 10GbE + Intel 2.5GbE 有線 LAN、Intel WIFI 6E 802.11ax 対応無線 LAN、一体型 I/O バックパネル、Q-Flash Plus など
- メーカー想定価格：127,000円
Z690 UD AX
- フォームファクタ：ATX Form Factor 30.5cm x 24.4cm
- 電源回路：16(60A SPS)+1+2フェーズ
- 拡張スロット：3
- オーディオ：Realtek Audio CODEC
- ネットワーク：Realtek 2.5GbE LAN chip
- 機能と特徴：リア USB 3.2 Gen.2x2 Type-C、Ultra Durable PCIe アーマー、Realtek 2.5 GbE 有線 LAN、Intel WIFI 6 802.11ax 対応無線 LAN、一体型 I/O バックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6 など
- メーカー想定価格：35,000円