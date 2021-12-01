アユートは、第12世代Intel Coreプロセッサの搭載に対応するBIOSTARのマザーボード「Z690 VALKYRIE」「Z690A VALKYRIE」「Z690GTA」の取り扱いを発表した。いずれも12月3日から発売を予定する。

BIOSTARのゲーミング向けハイエンドシリーズ「VALKYRIE」シリーズから2製品と、ゲーミング向け「RACING」シリーズから1製品を投入する。VALKYRIEシリーズではDr.MOS 105Aの電源回路を20フェーズも搭載し、冷却機構にはアクティブファンを組み合わせて搭載。高負荷時が長時間続く環境下でも、アクティブファン非搭載時と比較して大幅な低温動作を実現したとしている。

3製品ともに、購入から1カ月以内に「BISTAR VIP CARE」で製品登録を行うことで、保証期間を1年から5年に延長できる。なお、「Z690 VALKYRIE」と「Z690A VALKYRIE」の主な違いは対応メモリと有線LANとなっている。その他の主な仕様は以下の通り。

Z690 VALKYRIE

Z690 VALKYRIE



チップセット：Intel Z690

対応メモリ：DDR 5 60 00+(O.C) × 4 （最大 128GB）

電源回路：105A Dr.MOS 20フェーズVRM

オーディオ：Realtek ALC1220

ネットワーク：Realtek RTL8125B 2.5ギガビット LAN

M.2ストレージ：4

フォームファクタ：ATX (305×244mm)

メーカー想定価格：55,000円

Z690A VALKYRIE

Z690A VALKYRIE



チップセット：Intel Z690

対応メモリ：DDR4 5000+(O.C) × 4 （最大 128GB）

電源回路：105A Dr.MOS 20フェーズVRM

オーディオ：Realtek ALC1220

ネットワーク：Intel 1225 V 2.5ギガビット LAN

M.2ストレージ：3

フォームファクタ：ATX (305×244mm)

メーカー想定価格：54,000円

Z690GTA

Z690GTA

