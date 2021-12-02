ASUS JAPANは、第12世代Intel Coreプロセッサの搭載に対応するIntel Z690マザーボードの新製品として、スタンダードな「PRIME Z690-P D4」を発表した。12月3日発売予定で、メーカー想定売価は31,980円前後。
ASUSのマザーボードシリーズとしては、スタンダードで十分な装備を揃えた「PRIME」シリーズに属する製品。14+1フェーズのDr.MOS電源回路やPCIe 5.0スロットを搭載しており、自作PCユーザーに幅広いパフォーマンスチューニングオプションを提供するとしている。その他の主な仕様は以下の通り。
- ソケット：LGA 1700
- チップセット：Intel Z690
- 対応メモリ：DDR4-5333×4（最大128GB）
- 映像出力端子：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4×1
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16×1、PCIe 4.0 x16×1、PCIe 3.0 x16×2、PCIe 3.0 x1×1
- ストレージ：M.2×3、 SATA 6Gb/s×4
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1
- USB：USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1×5、USB 2.0×4
- フォームファクタ：ATX（305mm×234mm）
- メーカー想定売価：31,980円前後