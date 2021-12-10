サードウェーブは、「raytrek ZBrush動作検証済みCREA MODE 真辺菜月コラボモデル」を2021年12月10日に発売した。全国のコンピューターショップドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて販売する。
同製品は、フィギュア原型師CREA MODE真辺菜月祖氏とraytrekがコラボレーションしたデスクトップPC。デジタルスカルプトソフトPixologic ZBrush2021の動作検証をPixologic社（米国、Los Angeles）にて実施している。
発売されるモデルと標準構成時の価格、主なスペックは以下の通り。
raytrek ZBrush動作検証済みCREA MODE 真辺菜月コラボ『紫』：339,980円
（AMD Ryzen 9 5950X / GeForce RTX 3060 Ti / 32GBメモリ / 1TB NVMe Gen4.0 SSD / 2TB HDD）
raytrek ZBrush動作検証済みCREA MODE 真辺菜月コラボ『紅』：239,980円
（AMD Ryzen 7 5800X / GeForce RTX 3060 Ti / 16GBメモリ / 500GB NVMe SSD / 2TB HDD）
raytrek ZBrush動作検証済みCREA MODE 真辺菜月コラボ『橙』：119,980円
（AMD Ryzen 7 5700G / Radeonグラフィックス / 16GBメモリ / 500GB NVMe SSD / 2TB HDD）