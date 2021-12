2021年12月18日にオンラインにて開催される「クリスマスポケモン交換会」のゲストが発表された。

「クリスマスポケモン交換会」は、ゲストと視聴者が『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』および『ポケットモンスター ソード・シールド』でポケモンを交換するイベント。ゲストは、本郷奏多さん、藤田ニコルさん、はじめしゃちょーさん、高井佳佑さん、桃月なしこさんだ。

番組では、『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』の舞台、シンオウ地方の地下に広がる「地下大洞窟」を 、ゲスト全員と当日発表するあいことばを入力した視聴者が冒険するコンテンツも用意する。さらに、『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』にあるパフォーマーとポケモンたちが協力して演技を披露する「スーパーコンテストショー!」にゲスト4名が挑戦。本郷さんVS高井さんの『ポケットモンスター ソード・シールド』のポケモンバトルも行われる。

そのほか、『ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』にある「地下大洞窟」のひみつきちに飾ることができる「ポケモンの石像」がもらえるあいことばも放送内で公開。ゲーム内の「ふしぎなおくりもの」で「あいことば」を入力すると、5名のゲストがそれぞれ好きなポケモンとして選んだ、パチリス・ルカリオ・ドサイドン・エレキブル・グレイシアの「ポケモンの石像」がもらえる。

