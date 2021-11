2022年1月28日に発売される予定のNintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS アルセウス』について、『ポケットモンスター ソード・シールド』『ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』との連動特典が公開された。

『ポケットモンスター ソード・シールド』のセーブデータを持っていると、『Pokémon LEGENDS アルセウス』で幻のポケモン・シェイミ(ランドフォルム)を仲間にできる調査任務に挑戦できる。さらに、シェイミをモチーフにした着せ替え衣装「着物セット シェイミ」をプレゼント。一緒に調査に出かけたり、おそろいの衣装で記念撮影をしたりして楽しめる。

『ポケットモンスター ソード・シールド』のセーブデータがあるNintendo Switch本体のユーザーで、『Pokémon LEGENDS アルセウス』を起動すると、ゲーム内で特典を受け取り可能。なお、シェイミに出会うことができる調査任務は、エンドロール後にコトブキムラで受けられる。「着物セット シェイミ」は、ギンガ団に入団後、「呉服屋」の店員に話しかけると受け取れる。入手可能になるまでのプレイ時間は、およそ1時間だという。

着物セット シェイミ

また、『ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』のセーブデータを持っていると、『Pokémon LEGENDS アルセウス』で「おめん ピカチュウ」と「おめん イーブイ」を受け取れる。『Let’s Go! ピカチュウ』か『Let’s Go! イーブイ』のどちらかのセーブデータがあれば、「おめん ピカチュウ」と「おめん イーブイ」のどちらも手に入る。

「おめん ピカチュウ」と「おめん イーブイ」も、ギンガ団に入団後、「呉服屋」の店員に話しかけると受け取れる。

