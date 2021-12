ポケモンは、2021年12月18日にオンラインにて、『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』および『ポケットモンスター ソード・シールド』の「クリスマスポケモン交換会」を開催。ポケモン公式YouTubeチャンネルおよび、LINE LIVEで配信される。日時は12月18日18時から19時30分ごろを予定。

「クリスマスポケモン交換会」では、『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』および『ポケットモンスター ソード・シールド』でゲストと視聴者がポケモンを交換。さらに、ゲストと視聴者が『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』の「地下大洞窟」を冒険したり、ゲスト同士が「スーパーコンテストショー」に挑戦したり、『ポケットモンスター ソード・シールド』で熱いポケモンバトルをしたりといった内容を予定する。

ポケモン交換のためのあいことばやパスワードは放送内で発表。参加ゲストは後日発表予定だ。

そのほか、イベントの開催を記念したキャンペーンも実施する。

ポケモン公式Twitterアカウント「ポケモン情報局」をフォローし、12月13日以降にポケモン情報局で投稿されるキャンペーンに関するツイートをリツイートした人から抽選で、ポケモンセンターオリジナルクリスマスグッズ「Pokémon Christmas in the Sea」のぬいぐるみ「ピカチュウ・ポッチャマ&タマンタ・グレイシア」3点セットを10名にプレゼントする。期間は12月13日から12月18日まで。

また、「クリスマスポケモン交換会」放送当日のプレゼントキャンペーンでは、「ポケモン情報局」をフォローし、ハッシュタグ「#クリスマスポケモン交換会」と放送内で発表されるハッシュタグを付けてツイートした人から抽選で、「ブリリアントシャイニングフェスティバル」のグッズと『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』の着せ替えを再現したパーカーやスカジャンなどをプレゼントするキャンペーンも開催する。期間は12月18日18時から23時59分まで。

賞品の内訳は以下の通り。

PAPER THEATER -wood style- / シンオウ地方のポケモン PT-WL15:5名

コダックじょうろ風きゅうす:2名

B-SIDE LABEL ポケモンステッカー/ BIGステッカー(全種セット):5名

nanoblock R ポケットモンスター ブリリアントシャイニングver.(ランダム 1つ):7名

Tシャツ ドンカラス BDSP:1名

スカジャン イーブイ BDSP:1名

スカジャン ゲンガー BDSP:1名

ビッグシルエットパーカー ピカチュウ BDSP:1名



