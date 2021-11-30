e☆イヤホンは、2021年1月1日〜10月31日の売上ランキングを発表した。売上金額、売上数量共にトップはソニーの完全ワイヤレスイヤホン最上位機「WF-1000XM4」だった。合わせて、コロナ禍前(2019年)と比べた市場動向についても明らかにした。

ランキングは、e☆イヤホンの実店舗(秋葉原店、名古屋大須店、梅田EST店、大阪日本橋本店)とWeb通販(同社サイト、Amazon、楽天など)の売上を基に集計したもの。なお、同社では新品のApple製品は取り扱っていないため、「AirPods」や「AirPods Pro」は含まない。

■売上金額ランキング(全カテゴリー)

1位：ソニー「WF-1000XM4」(完全ワイヤレスイヤホン)

2位：ソニー「WH-1000XM4」(ワイヤレスヘッドホン)

3位：AfterShokz「AEROPEX」(骨伝導イヤホン)

4位：AfterShokz「OpenComm」(骨伝導イヤホン)

5位：Jabra「Elite 85t」(完全ワイヤレスイヤホン)

6位：FiiO「M11 Plus LTD」(ポータブルオーディオプレーヤー)

7位：AfterShokz「OpenMove」(骨伝導イヤホン)

8位：Razer「Kraken」(ゲーミングヘッドホン)

9位：ag「COTSUBU」(完全ワイヤレスイヤホン)

10位：ゼンハイザー「IE 900」(有線イヤホン)

■売上数量ランキング(全カテゴリー)

1位：ソニー「WF-1000XM4」(完全ワイヤレスイヤホン)

2位：TaoTronics「TT-BH07 MK2」(ワイヤレスイヤホン)

3位：ソニー「WH-1000XM4」(ワイヤレスヘッドホン)

4位：ag「COTSUBU」(完全ワイヤレスイヤホン)

5位：Razer「Kraken」(ゲーミングヘッドホン)

6位：AfterShokz「OpenMove」(骨伝導イヤホン)

7位：final「E タイプ TWS 専用仕様」(イヤーピース)

8位：AZLA「SednaEarfit Crystal」(イヤーピース)

9位：Razer「Kaira X」(ゲーミングヘッドホン)

10位：Hi-Unit「HSE-A2000PN」(有線イヤホン)

左上がソニー「WF-1000XM4」。右上はAfterShokzの骨伝導イヤホン「AEROPEX」、左下がFiiOのポータブルオーディオプレーヤー「M11 Plus LTD」、右下がゼンハイザーの最上位イヤホン「IE 900」

今回は2021年と2020年、コロナ禍前(2019年)の1月1日から10月31日の売上金額の比較結果についても発表した。

2021年の骨伝導イヤホンの売上は、2020年比で約2.5倍、2019年では約25倍に伸長。骨伝導製品はテレワーク中に装着していても、耳をふさがず周囲の音に気づけることや、構造上耳が蒸れたり痛くなったりしにくいことから人気を集めていると分析している。

ゲーミング関連製品の売上は2019年比で約13.5倍に伸び、片耳ヘッドセットも2019年比で約2倍に増加したという。これらも2020年に引き続き売れ行きが好調で、コロナ禍ならではの需要が継続しているとのこと。

完全ワイヤレスイヤホンやワイヤレスヘッドホンの売上は前年比で大きく増加。イヤホンの売上に占める完全ワイヤレスイヤホンの割合は2020年の約50%から55%に伸長し、イヤホン全体では売上の約70%をワイヤレスタイプが占めるという。ランキングでは、ノイズキャンセリング機能搭載モデルも多数ランクインした。

ワイヤレス製品やゲーミング関連製品のランキングは以下の通り。なお、e☆イヤホン年間売上ランキングの特設ページではこのほか、有線イヤホンや有線ヘッドホン、音楽プレーヤー(ポータブルオーディオプレーヤー)など、製品カテゴリー別に上位5位まで公開している。

■売上金額ランキング(完全ワイヤレスイヤホン)

1位：ソニー「WF-1000XM4」

2位：ソニー「WF-1000XM3」

3位：Jabra「Elite 85t」

4位：ag「COTSUBU」

5位：ソニー「WF-XB700」

6位：Jabra「Elite 75t」

7位：ゼンハイザー「MOMENTUM True Wireless 2」

8位：Galaxy「Galaxy Buds Pro」

9位：JBL「CLUB PRO+ TWS」

10位：Anker「Soundcore Liberty Air 2 Pro」

■売上金額ランキング(ワイヤレスイヤホン)

1位：AfterShokz「AEROPEX」(骨伝導イヤホン)

2位：AfterShokz「OpenComm」(骨伝導イヤホン)

3位：AfterShokz「OpenMove」(骨伝導イヤホン)

4位：TaoTronics「TT-BH07 MK2」

5位：Jabra「TALK 45」(片耳ヘッドセット)

6位：AfterShokz「骨伝導テレビヘッドホン トランスミッターセット」(骨伝導イヤホン)

7位：AfterShokz「Aeropex Play」(骨伝導イヤホン)

8位：ソニー「WI-1000XM2」

9位：Jabra「TALK 25」(片耳ヘッドセット)

10位：AVIOT「WE-BD21d」

※ワイヤレス接続で完全ワイヤレスではないすべてのイヤホン製品を含む

■売上金額ランキング(ワイヤレスヘッドホン)

1位：ソニー「WH-1000XM4」

2位：ag「WHP01K」

3位：ゼンハイザー「MOMENTUM Wireless」

4位：ソニー「WH-CH510」

5位：JBL「TUNE 510BT」

6位：シュア「AONIC 50」

7位：オーディオテクニカ「ATH-S220BT」

8位：Marshall「Major IV」

9位：ソニー「WH-CH710N」

10位：ボーズ「Noise Cancelling Headphones 700」

■売上金額ランキング(ゲーミング編)