ソフトバンクは11月29日より、京セラ製のビジネス向けスマートフォン「DIGNO BX」のソフトウェアアップデート配信を開始した。

  • DIGNO BX

    DIGNO BX

更新内容は下記の3点。

  • デバイス情報の所有者の項目を更新できてしまう事象の改善
  • グループ通話の動作安定性の向上
  • セキュリティの向上

更新後のソフトウェアバージョンは、ビルド番号が「3.070RI」となる。