ソフトバンクは11月29日より、京セラ製のビジネス向けスマートフォン「DIGNO BX」のソフトウェアアップデート配信を開始した。
更新内容は下記の3点。
- デバイス情報の所有者の項目を更新できてしまう事象の改善
- グループ通話の動作安定性の向上
- セキュリティの向上
更新後のソフトウェアバージョンは、ビルド番号が「3.070RI」となる。
2021/11/29 21:09
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