ライカカメラは、スケートボードシーンを代表するスニーカーブランド「Vans」と、スケートボード界での著名人であるレイ・バービー氏とコラボした特別限定モデル「ライカD-LUX7 Vans x Ray Barbee」を発表した。11月23日発売予定で、オンラインストアでの直販価格は231,000円。

「ライカD-LUX7 Vans x Ray Barbee」

カメラ本体外装に、Vansを象徴するチェッカーボードパターンを大胆に採用したコラボモデル。上部にはレイ・バービー氏のサインに加え、Vansのコラボ製品であることを示す「Vault By Vans」のロゴを刻印。付属品にはペトロールブルーカラーを用いた特製ストラップとダストバッグを同梱し、今回のコラボレーションのキーフレーズ「The joy is in capturing the journey」をあしらっている。

外観デザイン以外の性能はベースとなった「D-LUX7」と同様。4/3型センサーを搭載し、レンズには24~75mm(35mm判換算)の焦点距離をカバーするズームレンズを組み合わせる。