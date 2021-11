スクウェア・エニックスは、スマートフォン向けタイトル『FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER』の配信日が2021年11月17日に決定したことを発表した。

『FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER』は、『FINAL FANTASY VII』の世界観のバトルロイヤルゲーム。プレイヤーはソルジャー候補兵となって最大75人のプレイヤーの中から生き残りをかけて戦う。

11月14日からはTVCMの放映が決定。11月5日には、CMの「バトル篇」を先行公開した。さらに、人気女優を起用したTVCMの放映も決定。詳細は後日発表される。

また、配信日決定を記念して、オープニングムービーも公開された。

『FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER』TVCM(バトル篇)

『FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER』オープニングムービー

そのほか、公式Twitterにて、事前登録受付開始記念プレゼントキャンペーンの第4弾を開催。公式Twitterアカウントをフォローし、対象のツイートをリツイートすると、抽選で20名にAmazonギフト券5,000円分が当たる。期間は2021年11月8日23時59分まで。

公式Facebookでは、ゲーム内アイテムがもらえるシェアキャンペーンを開催。日本語、英語、繁体字、韓国語の各公式Facebookの対象投稿のシェア数の合計に応じて、全員にゲーム内でスキンなどの獲得に使用できるアイテム「神羅パックチケット」をプレゼントする。期間は2021年11月17日23時59分まで。

配信日決定を記念して、FF7FS公式Twitterと、FFVII REMAKE公式Twitterをフォローし、対象のツイートをリツイートすると、抽選で3名にFF7FS公式グッズ「神羅BOX」が当たるキャンペーンも実施する。期間は2021年11月17日23時59分まで。

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Powered by Ateam Entertainment Inc.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA