スマートフォン向けアプリ『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』にてペルソナシリーズ×スクフェスコラボがスタートしている。

『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』にログインすることで特別なコラボストーリーが鑑賞できる。また、投票によってスペシャルコラボキャンペーンガールに選ばれた絢瀬絵里がライブ♪アリーナの報酬として登場する。

さらに、『ペルソナ』モチーフ衣装を着用したμ’sメンバー9人、Aqoursメンバー9人が登場する。そして、ライブ♪アリーナで「ペルソナ」シリーズの楽曲を配信。配信楽曲は「Burn My Dread」「Burn My Dread(ショートVer)」「Pursuing My True Self」「Pursuing My True Self(ショートVer)」「Wake Up, Get Up, Get Out There」「Wake Up, Get Up, Get Out There(ショートVer)」。

(C)2013 プロジェクトラブライブ! (C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (C)KLabGames (C)bushiroad