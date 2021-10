カプコンは、Steam版『モンスターハンターライズ』の体験版『モンスターハンターライズ DEMO』を10月14日に配信開始した。

体験版では、基本操作が学べる訓練クエストと実践的な狩りに挑める討伐クエストの2種類・計5つのクエストを用意。グラフィックスオプションやキーボード、マウス操作の最適化など、Steam版ならではのカスタマイズ要素も試せる。

討伐クエストの場合、インターネット通信による最大4人のマルチプレイが可能だ。ダウンロードには、ストレージに約10GBの空き容量が必要。各クエストの出発回数制限はない。

体験版で遊べる5つのクエスト

すべての武器を試せる

翔蟲を使った爽快アクションを高画質で楽しもう

体験版をプレイすると、『モンスターハンターライズ』ゲーム本編(製品版)で、狩猟に役立つアイテムがセットになった【体験版プレイ特典】アイテムパックを入手できる。製品版は、2022年1月13日に発売予定だ。通常版の価格は5,990円、デラックスエディションの価格は7,041円。

さらに、製品版の予約購入特典として、「なりきりレトリバー」(オトモガルク 重ね着装備)、「なりきりフォレスト」(オトモアイルー 重ね着装備)、序盤に役立つ「初心の護石」をプレゼント。2022年1月13日1時59分までに購入した人が対象。予約購入特典は、後日別途入手できる場合がある。

また体験版配信を記念したTwitterキャンペーンもスタート。体験版のレコメンド投稿やキャンペーンツイートをRTすると抽選で賞品が当たる。期間は2021年10月14日から10月28日13時までを予定。

「レコメンド賞」の参加方法は、Steam版「モンスターハンター」シリーズ公式をフォローのうえ、体験版をプレイした感想をハッシュタグ「#MHライズPC体験版」を付けて投稿。「RT賞」の参加方法はSteam版「モンスターハンター」シリーズ公式をフォローのうえ、キャンペーン告知が記載されたバナー付きのツイートをリツイートする。

レコメンド賞では、Razer ゲーミングチェア「Razer Iskur」を1名に、RT賞では、『モンスターハンターライズ』オリジナルデスクマットを50名にプレゼントする。応募規約などは公式サイトを参照。

【最低環境(1080p/30FPS)】

OS:Windows 10 (64-BIT Required)

プロセッサー:Intel Core i3-4130 or Core i5-3470 or AMD FX-6100 メモリ:8 GB RAM

グラフィック:NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) or AMD Radeon RX 550

ストレージ:23 GB 利用可能

DirectX:Version 12

備考:グラフィック「低」設定で、1080p/30fpsのゲームプレイが可能。

【推奨環境(1080p/30FPS)】

OS:Windows 10 (64-BIT Required)

プロセッサー:Intel Core i5-4460 or AMD FX-8300

メモリ:8 GB RAM

グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) or AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB)

ストレージ:23 GB 利用可能

DirectX:Version 12

備考:グラフィック「中」設定で、1080p/30fpsのゲームプレイが可能。

製品版では、「インテル Evo プラットフォーム(Intel Iris Xe グラフィックスに標準対応)」準拠のノートPCにて、安定動作することを目標に現在開発中だ。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

©2021 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.