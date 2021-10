スクウェア・エニックスは、スマートフォン向けタイトル『FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER』について、2021年11月に正式サービスの開始を予定していることを発表した。10月中に事前登録受付を開始する。

『FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER』は、『FINAL FANTASY VII』の世界を舞台にしたバトルロイヤルアクションゲーム。舞台は『FFVII』以前のミッドガルで、プレイヤーはソルジャー候補兵として、魔法やアビリティを駆使し生き残りをかけた戦いに挑む。基本プレイ無料。プラットフォームはiOS/Android。

『FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER』の公式Twitterアカウントでは、東京ゲームショウ2021 オンライン特別生放送終了後より、プレゼントキャンペーンを開催。アカウントをフォローし、対象のツイートをリツイートすると、抽選で1名に『FINAL FANTASY VII』の公式グッズセットが当たる。締め切りは2021年10月10日23時59分まで。

(C) 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Powered by Ateam Entertainment Inc.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA