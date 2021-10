米NVIDIAは10月12日(現地時間)、同社グラフィックスカード製品向けドライバの最新バージョン「GeForce Game Ready Driver 496.13」の提供を開始した。既に安定版であることを示すWHQL認定を受けており、Windows 10 / Windows 11の両方で利用可能。配布ページから無料でダウンロードして適用できる。

「GeForce Game Ready Driver 496.13」が提供開始。ちなみに1つ前のバージョンは「472.12」だった

NVIDIA GeForce製品でのゲーミング体験を改善するアップデート。今回のアップデートでは『Back 4 Blood』『Baldur’s Gate 3』『Crysis Remastered Trilogy』などの新作タイトルを新しくサポートに加えたほか、『Rise of the Tomb Raider』『Shadow of the Tomb Raider』などのベストセラータイトルでNVIDIA DLSS技術に新しく対応。旧タイトルでのNVIDIA DLSS対応ではパフォーマンスが大幅に改善し、全てのGeForce RTXシリーズグラフィックスで4K/60pでのゲームプレイが行えるようになるという。

また、以下のタイトルでGeForce Experienceの最適化設定を利用できるようになる。ワンクリックでハードウェアに対応した適切なグラフィックス設定をロードできるというもので、今回のアップデートによって最適化設定対応タイトルは合計1,000タイトルを超えたとしている。

Alan Wake Remastered

Diablo II: Resurrected

Far Cry 6

FIFA 22

Hot Wheels Unleashed

Industria

Kena: Bridge of Spirits

MIR4

New World

Sable

Severed Steel

Tales of Arise

The Legend of Heroes: Hajimari No Kiseki

Titan Quest: Anniversary Edition

World War Z: Aftermath

GeForce Game Ready Driver 496.13は既に配布ページで提供されているほか、GeForce Experienceの「ドライバー」タブからアップデートをダウンロードして適用できる。