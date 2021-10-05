デル、個人・法人向けPCのWindows 11対応モデルを一斉発表

デル・テクノロジーズは10月5日、Windows 11およびOffice 2021を搭載した個人・法人向けPCの受注を開始した。今回の受注開始にあわせた特別なキャンペーンも実施する。
本日より注文可能となったWindows 11およびOffice 2021搭載モデルは、個人向けPCが」「XPS」(製品情報)、「Inspiron」(製品情報)、「Alienware」(製品情報)、「Dell G」(製品情報)。法人向けPCが「Latitude」(製品情報)、「OptiPlex」(製品情報)、「Vostro」(製品情報)、「Precision」(製品情報)、「Latitude Rugged」(製品情報)。
実施キャンペーンの内容は以下の通り。
- すべての個人向け製品が17%割引になるキャンペーンを本日より開催。
- Amazonギフト券1万円分を500名にプレゼント。本日から10月29日まで、対象製品購入で抽選。(開催概要はこちら)
- 法人向けVostroシリーズがクーポン適用で最大23％OFF。新規ユーザーなら更に5％OFF。
- ユーザデータの移行支援ソフト「Dell データ アシスタント（Dell データ移行）」を本日より40％割引で提供
ほか、Windows 11の提供開始に伴い、XPSシリーズを愛用している俳優の本郷奏多さんによるビデオメッセージも公開中だ。