デル、個人・法人向けPCのWindows 11対応モデルを一斉発表

デル・テクノロジーズは10月5日、Windows 11およびOffice 2021を搭載した個人・法人向けPCの受注を開始した。今回の受注開始にあわせた特別なキャンペーンも実施する。

本日より注文可能となったWindows 11およびOffice 2021搭載モデルは、個人向けPCが」「XPS」(製品情報)、「Inspiron」(製品情報)、「Alienware」(製品情報)、「Dell G」(製品情報)。法人向けPCが「Latitude」(製品情報)、「OptiPlex」(製品情報)、「Vostro」(製品情報)、「Precision」(製品情報)、「Latitude Rugged」(製品情報)。

プレミアムノート「XPS」など、デルの主要製品が一斉にWindows 11搭載へ

実施キャンペーンの内容は以下の通り。

ほか、Windows 11の提供開始に伴い、XPSシリーズを愛用している俳優の本郷奏多さんによるビデオメッセージも公開中だ。