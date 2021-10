スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』電子書籍フェアの開催が発表された。

『D4DJ Groovy Mix』電子書籍フェア

『D4DJ Groovy Mix』が10月25日に1周年を迎えることを記念し、電子書籍フェが開催。現在『月刊ブシロード』と『コミックブシロードWEB』で連載されている、『D4DJ-4コマmix!-』『D4DJ-The story of Happy Around!-』の単行本や、ゲーム内で実装されている楽曲に関連のある漫画作品が登場する。詳細は後日「月刊ブシロード公式ホームページ」にて発表されるとのこと。開催期間は11月1日から14日まで。

