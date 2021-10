スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』オリジナル新曲「銀の新星<SILVER NOVA>」が追加された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』では、ゲーム内イベント「銀の新星<SILVER NOVA>」が開催したことを記念して、Argonavis feat.二条 遥 from εpsilonΦによるオリジナル新曲「銀の新星<SILVER NOVA>」が追加された。

さらに、GYROAXIAのオリジナル楽曲「SCATTER」が追加。「SCATTER」は今回初登場のPV演出(PVモード)で実装しており、TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』のムービーで楽しむことができる。

