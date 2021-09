欧州で販売されるスマートフォンなどのモバイルデバイスの充電端子について、USB Type-Cへ統一するよう求める法案を、欧州連合(EU)の欧州委員会が現地時間9月23日に提出した。法案では、電子廃棄物の量の削減を狙いとし、製品に不要な充電器を同梱しないようにすることも求めている。

