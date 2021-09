スクウェア・エニックスは、「東京ゲームショウ2021 オンライン」におけるスクウェア・エニックス公式配信プログラム、「SQUARE ENIX PRESENTS at TGS 2021 Online特設サイト」をオープンした。

配信プログラムは、10月1日19時より「SQUARE ENIX PRESENTS TGS2021」にてスタート。スクウェア・エニックスから今後発売を予定している新作タイトルに関する情報のおさらいと新たなアップデートを伝える。

個別番組は3日間にわたって『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』『FORSPOKEN』『FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER』『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』をはじめ、「超ドラゴンクエストX TV」「ファイナルファンタジーXIV 出張吉P散歩 in TGS2021 ONLINE」などを提供する予定だ。

TGS2021開催に合わせて予約受付を開始する最新作の商品や、期間限定商品などもラインナップ。先着でもらえる購入特典キャンペーンも実施する。2021年9月30日0時10月3日23時59分のキャンペーン期間中にスクウェア・エニックス e-STOREにて、【MUSIC】対象商品4,000円(税込)以上購入した人に、特典冊子「SQUARE ENIX MUSIC Journal(サンプラーCD付き)」を、【GOODS】【BOOK&COMIC】対象商品5,000円(税込)以上購入した人に、「スクウェア・エニックス 特製豆皿」をそれぞれ先着でプレゼント。詳細は『SQUARE ENIX PRESENTS at TGS 2021 Online特設サイト』物販特設ページ内を参照。