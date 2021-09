ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「PlayStation Plus(PS Plus)」加入者が追加料金なしで遊べるPlayStationの「フリープレイ」について、9月のタイトルラインアップを発表した。

9月のフリープレイタイトルは、PS4用『ヒットマン2』、PS4用『Predator: Hunting Grounds』、PS5用『Overcooked! - オーバークック 王国のフルコース』の3つ。『Overcooked! - オーバークック 王国のフルコース』のフリープレイ対象はPS5向けのみで、PS4版はフリープレイの対象ではない。無料提供期間はいずれも2021年9月7日から10月4日まで。

『ヒットマン2』

『Predator: Hunting Grounds』

『Overcooked! - オーバークック 王国のフルコース』

