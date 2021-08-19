プラススタイルは8月19日、「Amazon Wi-Fi簡単設定」に対応したスマートLED電球「+Style LED電球（調光/E26）」「+Style LED電球（調光・調色/E26）」を発表した。Amazonで8月19日より発売する。

Amazon Wi-Fi簡単設定に対応したスマートLED電球

Wi-Fi設定を簡素化できるAmazon Wi-Fi簡単設定に対応するスマート電球。Wi-FiアクセスポイントのSSIDやパスワードを入力する必要がなく、アカウントを連携させるだけで自動的にWi-Fi設定が完了する。

基本的なWi-Fi設定は、+Styleのスキルを有効にし、+StyleアカウントとAmazon Alexaアカウントをリンク。製品をセットしたあとにペアリングモードにすると、Alexaが自動的に対応製品との接続を完了させる仕組み。

Amazon Wi-Fi簡単設定の仕組み

+Style LED電球（調光/E26）

+Style LED電球（調光/E26）は、色温度が約2600K～3250Kの電球色の調光電球。価格は2,980円。口金はE26。アプリ「+Style」から明るさを1～100%で調整でき、60W相当の光を180度の範囲で照らせる。定格寿命は40,000時間。IEEE802.11b/g/n（2.4GHzのみ）に対応し、本体サイズは特恵約65mm、高さ120mm、重さは約122g。

+Style LED電球（調光・調色/E26）

+Style LED電球（調光・調色/E26）は、色温度が約2700K～6500Kの電球色から昼光色の調光電球。価格は3,180円。そのほかの仕様はほぼ共通。

Amazon Wi-Fi簡単設定 対応記念キャンペーン

+Style LED電球 2製品を、通常価格の20％オフにするキャンペーン。実施店舗はAmazon。実売価格は、+Style LED電球（調光/E26）が2,384円、+Style LED電球（調光・調色/E26）が2,544円。キャンペーン期間は8月19日～8月31日まで。