メディアミックスプロジェクト『D4DJ』プロジェクトへ小室哲哉が書き下ろした楽曲「#ALL FRIENDS」のMVが公開されている。

小室哲哉書き下ろし楽曲「#ALL FRIENDS」のMVが現在YouTube「D4DJチャンネル」にて公開されている「#ALL FRIENDS」は、同作に登場するDJユニット「Lynx Eyes」のオリジナル楽曲として書き下ろされた1曲。ソロシンガーとしても活躍するRaychell・ガールズバンドのドラマーである梅村妃奈子によるユニット「Lynx Eyes」初のオリジナル楽曲となっている。

