スマートフォン向けアプリゲーム『D4DJ Groovy Mix』の8月実装楽曲が一部発表された。

『D4DJ Groovy Mix』は、「繋ぐ」を合言葉に、オリジナル曲からリミックスカバー曲、BGMなど幅広い層に向けた音楽を200曲以上展開しているスマートフォン向けリズムゲーム。

8月に実装される楽曲は、「愛言葉Ⅲ[原曲]」、「R.P.G.~Rockin' Playing Game」、「雁矢よしのの話(cv.高橋李依)[原曲]」、「half[原曲]」、「水茎あやめの話(cv.楠木ともり)[原曲]」、「金魚鉢たよりの話(cv.芹澤優)[原曲]」、「おまじない[原曲]」「*~アスタリスク~[カバー]」、「1st Priority[カバー]」となる。また、残りの楽曲は今後発表されるとのこと。

