iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ』よりワンダーランズ×ショウタイムの1stシングル「セカイはまだ始まってすらいない/potatoになっていく」が8月2日付のオリコンウィークリーランキングにて3位を獲得したことが発表された。

「セカイはまだ始まってすらいない/potatoになっていく」には、“ワンダーランズ×ショウタイム”が送る「開幕」を告げる歌「セカイはまだ始まってすらいない」、ハロウィンショーをスタイリッシュに彩る「potatoになっていく」の2曲が収録。さらに、他4ユニットのCDと合わせて5タイトルの連動購入キャンペーンも実施中となっている。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.