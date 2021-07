iOS/Android 向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』より「ワンダーランズ×ショウタイム」の1stシングル「セカイはまだ始まってすらいない/potato になっていく」のダウンロード配信およびストリーミング配信スタート。

「セカイはまだ始まってすらいない/potato になっていく」は、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の「ワンダーランズ×ショウタイム」1stシングル。また「TikTok」や「Instagram」にて、同楽曲が動画投稿時のBGM として配信されている。

