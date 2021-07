8月14・15日にベルサール秋葉原にてブシロ―ドのモバイルゲームタイトルを中心としたステージイベント「ブシロードゲームフェス2021」が開催される。

「ブシロードゲームフェス2021」では、ブシロードのモバイルゲームタイトルの出演キャストによるトークや全国大会の決勝戦などを行うステージイベントに、秋葉原のショップを巡るデジタルスタンプラリー、オフィシャルグッズ販売、大カプセルトイコーナーなどを行うとのこと。

