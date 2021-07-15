スマートフォン向けアプリ『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』にてAqours結成6周年記念キャンペーン第2弾が開催中。
『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』ではてAqours結成6周年記念キャンペーン第2弾の期間中、ログインすることでアイテムがプレゼントされる「We Are Challengersログインボーナス第3弾」が開催される。期間は7月21日23:59まで。
また、「Aqours結成6周年記念ログインボーナス」も開催され、こちらは期間中1回まで「【称号】We Are Challengers Project」がプレゼントされる。期間は7月31日23:59まで。
また、指定ラインナップから選んだUR部員1人の出現率をアップさせることができる勧誘「ピックアップブースト勧誘～Aqours～」が開催される。さらに「世界のスイーツ！Printemps限定BOX勧誘」「世界のスイーツ！lily white限定BOX勧誘」も実施される。
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