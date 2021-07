スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて新機能「グルミクツアーズ」が実装された。

『D4DJ Groovy Mix』

新機能「グルミクツアーズ」は、1日1回ショートライブが楽しめる新モード。用意されたメンバー、楽曲、クラブアイテムでライブをプレイし、マスごとに決められた課題をクリアすることで報酬を獲得できる。

